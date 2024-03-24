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На бульваре Гагарина в Иркутске заменили аварийную трубу водоснабжения

Движение транспорта возобновлено на бульваре Гагарина. Специалисты МУП «Водоканал» с опережением графика завершили замену аварийной трубы, рассказали в пресс-службе мэрии.

«За пять дней мы поменяли более 200 метров аварийного трубопровода на бульваре Гагарина. Применили технологию протаскивания нового трубопровода в существующий. Выполнили переключение, провели дезинфекцию, промывку и включили вновь построенный участок сети», – рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации МУП «Водоканал» Алексей Михалев.

Заменен участок сети, который был смонтирован в 70-х годах, то есть более 50 лет назад. За последние два года здесь произошло больше пяти аварийных отключений.

Стоит отметить, что именно по этому трубопроводу вода подается в Иркутскую областную детскую клиническую больницу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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