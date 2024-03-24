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Снег и сильный ветер ожидаются в Иркутской области в понедельник

Синоптики озвучили прогноз погоды на 25 марта. В этот день в Иркутской области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, следует из данных регионального Гидрометцентра.

Прогнозируются переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и снег, в Катангском и северо-восточных районах –местами умеренные осадки, в южных районах – без существенных осадков.

Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в западных и северных районах местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6°, при прояснении -11,-16°, днём +7,+12°, при натекании облачности  +3,-2°, на севере Катангского района ночью -25,-30°, днем -7,-12°.

В Иркутске ожидаются переменная облачность, без существенных осадков, ветер  ночью переменный 2-7 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -4,-6°, днем +9,+11°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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