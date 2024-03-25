Сотрудники ИркАЗа стали экспертами металлургического направления международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете состоялся Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», в котором студенты решали инженерные кейсы в интересах разных промышленных предприятий.

Работу участников оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ: Иван Гамаюнов, менеджер отдела планирования и анализа электролизного производства, и Владимир Сергеев, менеджер отдела развития производственной системы.

– Я впервые принимал участие в качестве эксперта в таком мероприятии. Чемпионат был посвящен теме «Бережливое производство», которая очень актуальна в нашей Компании. Участниками команд были представлены решения инженерных кейсов, которые моделировали отраслевые или производственные ситуации, такие как: увеличение номенклатуры продукции из алюминия с высокой добавочной стоимостью, рециклинг отходов производства. Особенно запомнилось выступление победителей команды «Благородный иридий», предложившей повторное использование угольной пыли, являющейся отходом производства анодной массы, – Иван Гамаюнов, менеджер отдела планирования и анализа электролизного производства Иркутского алюминиевого завода.

Эксперты оценили высокий уровень организации Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» и подготовку команд.