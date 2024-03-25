«Квартиры на вырост». 22% россиян уже помогли купить жилье своим детям или сейчас находятся в процессе

Как выяснили ВЦИОМ и «Циан. Аналитика», 22% наших сограждан уже помогли купить жилье своим детям или сейчас находятся в процессе. Еще больше россиян – 33% – имеют такие планы в будущем. Эксперты отмечают: сделки с недвижимостью для подрастающего или уже выросшего ребенка – распространенная практика. Причем чаще всего выбор заботливых родителей падает на новостройки.

«Значимая доля продаж строящегося жилья (до 40% от всех квартир) сейчас приходится на программу семейной ипотеки. Средний метраж таких сделок (45-50 кв. м) не превышает показателей для рынка в целом (хотя чем больше домохозяйство, тем большая жилплощадь ему требуется). То есть многие из таких продаж – это инвестиция в будущее детей или финансовое подспорье в моменте: семья продолжает жить в старой квартире, а студию или однушку в новостройке сдает», – рассказал ВЦИОМ Алексей Попов, руководитель «Циан. Аналитики».

Валерия Мозганова, руководитель отдела «Недвижимость» радиостанции «Business FM», в свою очередь, поясняет: случаи, когда родители обращаются к застройщикам с целью приобретения квартиры для своих детей, нельзя назвать слишком частыми (по крайней мере, эта категория покупателей точно не является ключевой), но и особенно редкими их тоже не назовешь. «Довольно распространен, например, вариант, когда родители покупают недвижимость для себя и заодно – для детей, как бы на вырост. И чем больше «возможности» ЖК совпадают с «потребностями» родителей в части приобретения первой квартиры, тем охотнее они будут рассматривать вариант покупки второго лота (как правило, значительно меньшей площади) в этом же проекте», – поясняет Мозганова. ​

Возраст детей в данном случае не играет особой роли, считает эксперт: «Наверное, про недвижимое будущее совсем уж малышей мало кто будет задумываться всерьез, но вот подростки – уже вполне «целевая аудитория», тем более что многие из них, как гласят профильные исследования, вовсе не считают аренду решением жилищного вопроса и прямо говорят, что хотели бы иметь квадратные метры в собственности. Естественно, пока ребенок не достиг возраста, когда сможет жить отдельно от родителей, приобретенная квартира чаще всего сдается в аренду, хотя бы частично отбивая деньги, потраченные на ее покупку».

Эксперты уверены: покупку жилья своим детям в нынешних условиях сложно назвать полноценным инвестиционным инструментом.

Скорее, такие сделки нацелены на то, чтобы обеспечить потомство «своим углом», а заодно – сохранить накопления, пусть и не приумножая их. «Называть родителей-покупателей инвесторами не стоит, поскольку их ключевая цель все-таки лежит не в финансовой плоскости. Да и вообще на рынке недвижимости в сегодняшнем его состоянии вложение средств в жилой сегмент может по-прежнему считаться вариантом сохранения, но никак не приумножения средств, по крайней мере в краткосрочной перспективе», – уверена Валерия Мозганова.

Инструменты господдержки для взрослеющих детей

Родители, планирующие помочь детям в решении жилищного вопрос – не всегда люди солидного возраста и капитала: для многих молодых семей окно возможностей в этом направлении открывают государственные меры поддержки – такую тенденцию отмечает старший консультант «ВЦИОМ-Консалтинг» Ольга Мельник. «Согласно данным опроса, более высокий процент тех, кто считает, что родители обязаны обеспечить детей собственным отдельным жильем (17%), среди возрастных групп 25-34 и 35-44. Это как раз те возрастные диапазоны, когда люди вступают в брак, планируют заводить детей или дети только родились (особенно в группе 25-34), что предполагает распространение мер государственной поддержки на данные группы, такие как материнский капитал и программы семейной ипотеки. По данным Росстата (2022 год) почти половина получателей материнского капитала (49,6%) тратят его на улучшение жилищных условий», – поясняет эксперт «ВЦИОМ-Консалтинг».

В случае, если такая семья уже имеет собственное отдельное жилье, то получение господдержки зачастую располагает к вложению средств на покупку дополнительной недвижимости, как для ребенка, так и для получения выгоды от сдачи жилья, считает Ольга Мельник.

«В данном случае исследовательский интерес можно углубить в части того, какие типы жилья в большей степени покупаются для детей различных возрастных категорий – первичное или вторичное жилье. Вероятно, что для молодых семей с маленькими детьми и собственным жильем наиболее выгодными является покупка первичного жилья на начальных этапах, с более поздним сроком сдачи, что выходит значительно дешевле покупки готовой или почти готовой квартиры. У такой семьи нет необходимости скорой эксплуатации жилья, что располагает к медленному ожиданию получения ключей», – резюмирует старший консультант «ВЦИОМ-Консалтинг».

Куда ведут благие намерения

Границы родительского долга – вопрос спорный. Отношение к теме очерчивается не только идеологическим пониманием правильного жизненного пути, но и финансовыми возможностями конкретной семьи: далеко не всякая «ячейка общества» может купить своим потомкам собственную жилплощадь. В то же время в нашем культурном коде помощь детям с жильем имеет скорее позитивную коннотацию, такие выводы позволяют сделать данные недавнего опроса ВЦИОМ.

Как показало исследование ВЦИОМ, 29% россиян не планируют помогать детям с приобретением жилья – такой позиции придерживается четверть опрошенных.

Интересная деталь: почти половина сторонников этого мнения – жители столицы. Чем объясняется столь очевидное стремление москвичей дать возможность своим детям самостоятельно добиваться жизненных целей, набивать шишки и проживать типичные сценарии? Очевидно, немаловажным фактор – высокая стоимость квартир в Москве: не у всех семей, в том числе с подрастающими детьми, получается самих себя обеспечить устраивающей жилой площадью, что уж говорить о такой покупке для младшего поколения семьи.

Возможно, это не единственная причина. Москва – один из самых больших и стремительно развивающихся городов мира: дороговизна жизни здесь соседствует с большими возможностями развития и потребительским размахом. Это неизменно влияет и на трансформацию гендерных ролей в семье, и на модели семейного быта, и на паттерны родительства. Как отмечалось в аналитике ВЦИОМ, среди современных родителей становится все более явным стремление к эгалитарной модели семьи: как и все относительно новое для нашего социума, первые уверенные проявления такой модели можно чаще всего увидеть в столице и больших городах.