Вооруженная охрана может появиться в российских ТЦ

Предложение внесли ведущие ассоциации российских торговых центров. Его рассматривают московские и федеральные власти. Об этом пишут «Известия».

Окончательные решения о мерах по усилению безопасности в торговых объектах могут объявить уже в начале этой недели. Главным образом власти и представители бизнеса решают вопрос появления вооруженной охраны на входах в ТЦ. Речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах с лицензиями на использование оружия. Об этом «Известиям» рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. Помимо этого, собственники ТЦ должны будут проверить паспорта объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности.

– Пока неясно, есть ли сейчас доступные ресурсы для того, чтобы осуществить такой план. Дело в том, что в столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия. По нашим данным, в столице работают около 1 тыс. таких ЧОПов, – рассказал эксперт.

Напомним, что 22 марта в комплексе «Крокус сити холл» в Московской области произошел теракт. Перед выступлением музыкальной группы неизвестные устроили стрельбу в холле и зале. По последним данным, жертвами террористов стали 137 человек, еще около 180 получили ранения, травмы и ожоги. Раскрыть преступление удалось по горячим следам: предполагаемые исполнители теракта были задержаны в Брянской области, всего же ФСБ сообщила об 11 фигурантах.