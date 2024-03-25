«Планировать нужно вдолгую». Михал Хардиков, Эн+ – о вызовах, инвестициях и строительстве новых ГЭС

Эн+ обнародовала итоги своей работы за 2023 год, подтвердив стабильность своей корпоративной бизнес-модели. Это дало возможность одному из мировых лидеров по производству экологически чистого алюминия и гидроэнергетики продолжить активно инвестировать в модернизацию производств и новые проекты . В планы компании на 2024 год входит финансирование строительства новых энергетических объектов, обновление оборудования на алюминиевых заводах и реализация инфраструктурных проектов в регионах, сообщает «Независимая газета».

«Макроэкономика серьезно повлияла на компанию, но мы справились»

Несмотря на сложные макроэкономическиен факторы, результаты прошлого года показали высокую устойчивость корпоративной бизнес-модели, отметил генеральный директор Эн+ Михаил Хардиков.

Вертикально-интегрированная компания состоит из двух сегментов – энергетического и металлургического, они взаимосвязаны, есть синергия от того, что алюминиевые заводы находятся вблизи ГЭС, но это самостоятельные бизнесы, подчеркнул он. Так, доля продаж металлургическому сегменту в выручке энергетического составляет всего 26,4% – остальное энергетики зарабатывают на оптовом рынке электроэнергии и мощности, продаже тепла и угля. Выработка ГЭС компании сохранилась на уровне 2022 года. При этом генерация на ТЭЦ компании увеличилась вслед за ростом энергопотребления в стране. В свою очередь, продажи алюминия выросли на 6,6%.

«В 2023 году мы не избежали влияния серьезных макроэкономических факторов: общая выручка снизилась, что в первую очередь связано со снижением мировых цен на алюминий. Но это компенсировалось ростом выручки в энергетике и объемов продажи металла, – рассказал Михаил Хардиков. – В энергетическом сегменте стабильно и долго растет EBITDA, чистый долг компании снизили почти на 14%. Для сложного 2023 года такие финансовые результаты позволяют с оптимизмом смотреть вперед. Глобальные процессы серьезно повлияли на компанию, но мы справились с теми задачами, которые ставили перед собой».

«Высокий уровень инвестиций сохраняется»

Компания поддерживает высокий уровень инвестиционной активности благодаря своему стабильному финансовому состоянию: за последний год объем капитальных вложений достиг почти 1,5 миллиарда долларов.

Основной акцент в энергетическом блоке сделан на модернизацию гидроэлектростанций в рамках программы "Новая энергия", которая включает в себя обновление оборудования на действующих станциях. Предусмотрены инвестиции и в расширение мощностей возобновляемой энергетики – строительство новых ГЭС, ветропарка в Амурской области и солнечной генерации. Кроме того, компания вложит более 100 млрд руб. в новые проекты ТЭЦ в Сибири мощностью 460 МВт.

Инвестиционные планы компании также включают в себя проекты по развитию инфраструктуры регионов, в том числе возведение жилых районов, транспортных инициатив и туристических объектов. В металлургическом сегменте ведется работа по переходу на новую технологию производства предварительно обожженного анода, увеличению производственных мощностей Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетской анодной фабрики, а также освоению новых видов продукции.

«Энергопотребление в Сибири и на Дальнем Востоке растёт опережающими темпами»

Один из главных вызовов в энергетике сегодня – удовлетворение возрастающего спроса на электроэнергию, без этого представить себе развивающуюся российскую экономику невозможно, подчеркивает Михаил Хардиков. В таких макрорегионах России, как Сибирь и Дальний Восток, энергопотребление растет опережающими темпами. «Это фокус внимания наших инвестиционных проектов», – отметил он.

Так, на юго-востоке Сибири проекты Эн+, победившие на конкурсном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), обеспечат 460 МВт новой генерации ТЭЦ к концу 2028 года в самом центре нагрузок – компания направит на это 100 млрд руб. частных инвестиций. Но остается еще 700 МВт непокрытого дефицита, и Эн+ собирается участвовать в предстоящих отборах, сообщил Михаил Хардиков. На Дальнем Востоке, в Амурской области, в работе находится проект строительства ветропарка мощностью 1 ГВт, реализуемый совместно с китайскими партнерами из CHN Energy. Возможный объем инвестиций превышает 100 млрд руб.

«Нужна господдержка строительства новых ГЭС в Сибири»

Принципиальный подход компании к проектам в энергетике заключается в том, что планировать нужно вдолгую, на много лет вперед. Этому принципу отвечает Энергостратегия до 2050 года, разрабатываемая Минэнерго РФ. Эн+ внесла в нее ряд предложений. В частности, речь идет о том, чтобы увеличить долю ГЭС в энергобалансе.

«Гидроэнергия – экологически чистый вид энергии, прогнозируемый, стабильный, высокоманевренный и не зависящий от ископаемого топлива», – отметил Михаил Хардиков. В то же время Китай за последние 15 лет построил 258 ГВт мощностей гидроэнергетики, более чем в два раза увеличив установленную мощность ГЭС, а Россия – всего 6,2 ГВт.