Экомарафон Зеленый конгресс «Территория заботы — Байкал» стартовал в Иркутской области

Экологический марафон Зеленый конгресс «Территория заботы — Байкал», стартовал сегодня в Иркутской области. Сбер выступил генеральным партнером события.

В повестку марафона вошли мероприятия для участников разных возрастов: городской турнир «Экоборье», проектная сессия «Экодвиж. Ты – не одноразовый, Земля – тоже», молодежный экологический форум «Экомолодежь – 2024».

В рамках Зеленого конгресса, его организаторы вручат премии «Знак экологической культуры Иркутской области» предприятиям и организациям, которые активно поддерживают ESG-повестку и собственным примером пропагандируют бережливое отношение к природе. Также награды ждут и лауреатов экологической премией «Делаю для мира».

«Сегодня бизнесу быть социально и экологически ответственным выгодно. На это все чаще обращают внимание рейтинговые агентства, инвесторы и клиенты. Сбербанк активно поддерживает “зеленые” проекты, наша ESG- повестка охватывает разные направления деятельности. А озеро Байкал — где мы живем и работаем — обязывает нас участвовать в проектах по бережливому отношению к экосистеме еще более внимательно и активно», — Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка.

«Зеленый конгресс в Иркутской области — это целый марафон экологических акций, призванных сформировать осознанное отношение жителей Иркутской области к бережному отношению к природе. Именно поэтому наши мероприятия охватывают практически все возрастные группы, начиная с воспитанников детских садов и включая пенсионеров. А благодаря партнерству и поддержке наших инициатив Байкальским банком, масштаб и география добрых дел увеличиваются в разы», — Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь».