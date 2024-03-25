Банк Уралсиб в Омске заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства

14 марта 2024 г. в Омске в Центре «Мой бизнес» Банк Уралсиб и Омский региональный фонд поддержки предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение позволит субъектам малого и среднего предпринимательства Омской области использовать банковские продукты Уралсиба при недостаточности собственного залога, кредитоваться под поручительство фонда поддержки предпринимательства.

Соглашение о сотрудничестве позволит Банку Уралсиб расширить клиентскую базу малого и среднего бизнеса, нарастить кредитный портфель, расширить горизонты сотрудничества с государственными фондами и организациями.

Сегодня Центр «Мой бизнес» имеет ИТ-парк, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональный гарантийный центр, Центр по оказанию поддержки участникам внешнеэкономической деятельности, фонд микрофинансирования, центр компетенций в сфере сельского хозяйства, центр юридического сопровождения деятельности СМСП, Омский центр инноваций социальной сферы, бизнес-инкубатор.