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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов

Накопительный счет с начислением на ежемесячный минимальный остаток Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов в рублях, который подготовил портал Сравни.ру. В исследование были включены предложения российских банков, ставка по которым не падает ниже 10% годовых на протяжении всего срока пользования счетом.

Как отмечается в исследовании, накопительный счет от Банка Уралсиб позволяет размещать любую сумму  без верхней планки на любой срок под 13%, но есть ограничения по минимальной сумме.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxyTGqqi

/ Сибирское Информационное Агентство /
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