Самая дорогая квартира по переуступке в ЦАО продается за 530 млн рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир в ЦАО Москвы, которые продаются по договору переуступки. В марте 2024 года на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется 1789 квартир. В сегменте лотов, которые продаются по договору переуступки в центре столицы, на продажу выставлено 303 объекта.

Сегодня нижняя планка покупки жилья по договору переуступки только в 3 районах ЦАО столицы ниже, чем аналогичный показатель для квартир, которые продаются от застройщиков. В этот список районов входят Басманный, Пресненский и Хамовники.

Наиболее широкий выбор объектов по переуступке в ЦАО Москвы представлен в Пресненском районе. В этой локации продается 232 объекта. Самый бюджетный лот в этом сегменте продаётся за 14,4 млн рублей. Эта сумма позволит приобрести квартиру-студию площадью 30 кв. м. в шаговой доступности от станции метро «Шелепиха». Проект запланирован к сдаче в середине этого года.

В новостройках от застройщиков Пресненского района на продажу выставлено 826 объектов. При этом самый доступный объект в этом сегменте выставлен на продажу за 18,8 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести лот площадью 29 кв. м. со сдачей в середине этого года.

Вторым районом ЦАО Москвы по объему предложения по договору переуступки является Басманный. В этой части центра продается 35 объектов. Самый бюджетный вариант оценивается в 12,4 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести студию площадью 21 кв. м. со сроком сдачи в третьем квартале 2025 года.

От застройщиков в Басманном районе сейчас продаётся 325 объектов. Здесь самый бюджетный вариант оценивается в 13,1 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести квартиру площадью 27,9 кв. м. со сроком сдачи в 4 квартале 2024 года.

На данный момент только в двух районах ЦАО Москвы нет предложения по договору переуступки. В список этих районов входит район Арбат и Мещанский район.

В марте 2024 года самая дорогая квартира по договору переуступки продаётся за 526 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 3-комнатную квартиру площадью более 160 кв. м. в районе Замоскворечье. Планируется, что объект будет сдан в 2024 году.