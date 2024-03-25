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Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Crocus City Hall в упрощенном порядке

Страховые компании Сбера – СберСтрахование жизни и СберСтрахование – произведут выплаты пострадавшим и наследникам погибших в связи с ситуацией в Московской области в упрощенном порядке.

Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны).

Выплаты клиентам СберСтрахования будут производиться на основании минимального количества документов.

Урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС, что позволит не запрашивать документы у пострадавших.

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Заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении «СберСтрахование».

Клиенты СберСтрахования жизни также могут сообщить о страховом случае и на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считаные минуты.

Напомним, что 22 марта в комплексе «Крокус сити холл» в Московской области произошел теракт. Перед выступлением музыкальной группы неизвестные устроили стрельбу в холле и зале. По последним данным, жертвами террористов стали 137 человек, еще около 180 получили ранения, травмы и ожоги. Раскрыть преступление удалось по горячим следам: предполагаемые исполнители теракта были задержаны в Брянской области, всего же ФСБ сообщила об 11 фигурантах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Теракт в Крокус сити холле
Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Crocus City Hall в упрощенном порядке
Вооруженная охрана может появиться в российских ТЦ
Следствие и аресты после трагедии в "Крокус Сити": обновленные данные о жертвах и ходе расследования
Все материалы сюжета

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