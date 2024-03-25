1,5 млн рублей – средний размер автокредита в феврале

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,50 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3% (в январе 2024 года – 1,48 млн руб.). Таким образом, средний чек автокредита вернулся на уровень 1,5 млн руб. после небольшого снижения месяцем ранее.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в феврале 2024 года вырос еще существеннее – на 21,9% (в феврале 2023 года – 1,23 млн руб.).

При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (2,00 млн руб.),

Московской обл. (1,80 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,78 млн руб.),

Новосибирской обл. (1,66 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,65 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Новосибирская обл. (+6,1%),

Ульяновская обл. (+4,6%),

Санкт-Петербург (+4,4%),

Омская обл. (+4,2%)

Ростовская обл. (+4,2%).

В то же время в ряде регионов в феврале было зафиксировано снижение среднего размера автокредита, в том числе, в:

Белгородской обл. (-3,0%),

Удмуртской республике (-2,0%),

Чувашской республике (-1,6%),

Пермском крае (-1,3%),

Республике Башкортостан (-1,3%).

В Москве данный показатель за месяц вырос на 1,1%.

«В 2023 году средний размер автокредита увеличивался, прежде всего, по причине роста цен на автомобили, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне 1,5 миллионов рублей. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».