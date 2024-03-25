​​​​​​​Фестиваль «Дни науки» пройдет в Усть-Куте при поддержке ИНК

В Усть-Куте с 26 по 31 марта состоится фестиваль «Дни науки», генеральным партнером выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК). Всего запланировано 30 мероприятий.

Секции распределены по основным темам выступлений – «Наука», «Космос», «Город», «Человек». В рамках фестиваля состоятся открытые лекции, профориентационные встречи, викторины, мастер-классы, наблюдение за звездным небом в планетарии. Кроме этого, учителя физики и астрономии смогут посетить методические часы для повышения квалификации. Расписание и подробная информация доступн ы на сайте.

Мероприятия пройдут на площадках Межпоселенческой библиотеки, дома культуры «Речники», центра молодежных инициатив «БАМ» и школы №9. На фестивале выступят председатель Совета молодых ученых медицинских и фармацевтических организаций высшего образования и науки Елена Маслёнкова, кандидат физико-математических наук, доцент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Егор Задеба, доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Иркутского института химии Ирина Стерхова, лауреат премии «За верность науке» и редактор портала «Нейроновости» Александр Паевский.

Фестиваль «Дни науки» проходил в Усть-Куте, Иркутске и Ангарске и в 2023 году. Научно-популярные лекции, открытые дискуссии и публичные выступления приглашенных спикеров посетили 1800 человек. Сотрудники Иркутского завода полимеров в рамках программы рассказали про нефть, полимеры и их использование в повседневной жизни. Часть активностей посвятили развитию инфраструктуры Усть-Кута.