1500 рублей в месяц: Иркутск перешел на электронный проездной для трех видов транспорта

В Иркутске запущена новая система оплаты проезда в общественном транспорте, позволяющая пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами с помощью единой пластиковой карточки. Теперь для поездок достаточно приложить карту к специальному терминалу в транспортном средстве.

Стоимость этой карты составляет 100 рублей, а ее срок службы – пять лет. За 1500 рублей в месяц пассажиры получают неограниченное количество поездок, при этом средства автоматически списываются с карты. Баланс карты можно пополнить через "Сбербанк Онлайн" или банковские терминалы.

Введение единого электронного билета позволит городским властям анализировать поток пассажиров и оптимизировать маршрутную сеть. На данный момент уже подготовлено специальное приложение, и в перспективе планируется разработка тарифов с учетом потребностей различных социальных групп, включая студентов, школьников и пенсионеров.

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул стремление к модернизации городской транспортной системы и улучшению качества услуг.

– Решение о замене бумажного проездного билета на электронный принято совместно с руководителями муниципальных предприятий «Иркутскавтотранс» и «Иркутскгортранс». Мы давно к этому шли, необходимо выходить на более современный уровень оказания транспортных услуг. Администрация города будет продолжать работать в этом направлении. В начале марта на линию вышла 81 единица нового транспорта, открылся пункт технического осмотра на базе МУПа. Ставим перед собой цель – привести в порядок весь городской транспорт, – отметил мэр города Руслан Болотов.

Новые проездные уже можно приобрести в специализированных киосках муниципальных предприятий.

Напомним, стоимость проезда в Иркутске составляет от 25 до 40 рублей в зависимости от вида транспорта.