Ставки по вкладам в крупнейших банках снизились на фоне стабилизации ключевой ставки ЦБ РФ. Что это означает?

В последней декаде марта наблюдается снижение средней максимальной ставки по вкладам в рублях среди десяти ведущих банков России, которое теперь составляет 14,7%. Это на 0,15 процентных пунктов меньше, чем было в начале месяца, когда ставка равнялась 14,86%.

Данную информацию содержит отчет Центрального банка, основанный на данных с веб-сайтов десяти кредитных учреждений, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие. Средняя максимальная ставка топ-10 банков является своеобразным барометром для банковского сектора, и Центробанк предпочитает, чтобы банки не привлекали вклады по ставке более чем на 2 процентных пункта (п.п.) выше средней максимальной. Это означает, что вслед за ведущими игроками ставки по вкладам могут начать снижать более мелкие банки.

За последние полтора года пиковое значение средней ставки было зафиксировано в январе 2024 года – 14,88%, что стало максимумом с апреля 2022 года. Центральный банк России последний раз увеличивал ключевую ставку в декабре 2023 года на один процентный пункт до 16% годовых, на последнем заседании, 15 марта, она осталась неизменной.