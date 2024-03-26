Российские инвесторы уверенно выкупили просадку рынка после теракта

Российский рынок в понедельник открылся вниз и некоторое время снижался, обновив минимум с конца февраля на фоне произошедшего в выходные теракта в «Крокус Сити Холле». Однако вскоре индексы перешли к активному восстановлению, закрывшись в небольшом плюсе на дневных вершинах.

– Уверенное восходящее движение сохранялось до конца торгов, наши фондовые индикаторы закрылись на дневных вершинах в небольшом плюсе. Росту нашего рынка способствовал мощный рывок вверх нефтяных цен, произошедший во второй половине российских торгов. Котировки приблизились к установленным неделю назад четырехмесячным вершинам. Это способно улучшить более долгосрочные перспективы многих компаний, причем не только нефтегазовых, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Индекс Мосбиржи закрылся в понедельник, 25 марта, на уровне 3281 п.