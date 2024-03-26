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Три большегруза столкнулись в Иркутской области

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Авария произошла в Слюдянском районе на трассе Р258 «Байкал», неподалеку от населенного пункта Бабха, на 145-м километре. Об этом 25 марта сообщило Главное управление МВД России по региону в Telegram.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную полосу грузовика ГАЗ, что привело к столкновению с грузовым автомобилем «Фредлайнер Колумбия», который столкнулся с еще одним большегрузом, «Скания».

Водитель «Фредлайнер Колумбия», 47-летний мужчина, получил тяжелые травмы и экстренно доставлен в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые контролируют ситуацию на дороге и регулируют транспортный поток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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