Игорь Кобзев: необходимо повысить оперативности тушения лесных пожаров в Иркутской области

Вопросы подготовки к пожароопасному сезону 2024 года рассмотрели на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона напомнил, что в 2023 году в Приангарье было зарегистрировано 424 лесных пожара на общей площади 12 тыс. 824 гектара. Главной причиной преимущественно являлся антропогенный фактор. Ущерб, нанесенный огнем, составил более 26 млн рублей, включая затраты на тушение.

– При организации подготовки к пожароопасному периоду 2024 года учтён опыт прошлых лет и максимально возможно наращивается потенциал мероприятий, имеющих положительный эффект. Основным приоритетом является обеспечение безопасности населенных пунктов и жителей, а также промышленных и социально-значимых объектов, граничащих с лесными массивами, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На обеспечение мероприятий по развитию системы охраны лесов от пожаров в 2024 году предусмотрено почти 2,5 млрд рублей с учетом федерального и областного финансирования.

В текущем году планируется продолжить практику дифференцированного подхода к установлению на территории области особого противопожарного режима, что позволит учесть климатические особенности и более качественно обеспечить выполнение превентивных мер по защите населенных пунктов.

Губернатором поставлена задача обеспечить повышение оперативности тушения лесных пожаров сразу после обнаружения и на следующий день. Кроме того, глава региона поручил отработать алгоритм установления уровней реагирования на ландшафтные пожары. С учетом складывающейся обстановки это могут быть муниципальный, региональный или федеральный уровни. Такая работа должна быть проведена в рамках исполнения постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении уровней реагирования на ландшафтные пожары».

Также губернатор обратил внимание на важность профилактических мероприятий, разъяснения последствий сжигания мусора и сухой травы, проведения сельхозпалов, разведения костров на открытых участках.

Постановлением правительства Иркутской области утверждены перечни населенных пунктов, садоводств и детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесных пожаров в 2024 году. Начало пожароопасного сезона на территории Иркутской области установлено с 12 апреля 2024 года.