Школьники Приангарья смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС в Иркутске

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС – при поддержке министерства культуры Иркутской области проведут мастер-класс и предварительные прослушивания абитуриентов из городов Приангарья в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». Кастинг пройдет 9 и 10 апреля в очном формате в Иркутске в Театре юного зрителя им А. Вампилова. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Отборочные прослушивания на актерский факультет крупнейшего вуза Европы проведет преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИС, актер театра и кино Алексей Калинин. Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, театральных кружков и студий, учащиеся профильных учебных заведений из Иркутской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление – прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню. На выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут.

До начала предварительных прослушиваний педагог ГИТИСа 9 апреля с 11.00 до 12.00 в Иркутском областном им А. Вампилова проведет профориентационный мастер-класс, на котором расскажет о том, какую лучше программу готовить для поступления в театральный вуз, о мастерах, набирающих учеников в этом году, поделится рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов. Для участия школьникам и выпускникам профильных учебных заведений необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. Участие бесплатное.

«Ребята из Приангарья ежегодно принимают участие в нашем с ГИТИСом совместном проекте и получают высокую оценку педагогов. Последние несколько лет абитуриенты, желающие связать свою жизнь с театральным искусством, могли проходить предварительные испытания онлайн. В прошлом году сразу трое ребят из Иркутской области были приглашены на второй тур очных прослушиваний в Москву. В этом году у юных артистов Приангарья есть уникальная возможность лично пообщаться с педагогом, показать свой талант и получить обратную связь, не покидая пределы региона. Не сомневаюсь, что по итогу мероприятия наши ребята смогут стать ближе к своей мечте и раскрыть свой творческий потенциал», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Регистрация на мастер-класс и предварительные прослушивания в ГИТИС также открыта на сайте.