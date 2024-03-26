Стоимость авиаперелетов в России: рост цен в феврале 2024 года составил 42%

РБК, ссылаясь на данные Росстата, информирует о заметном росте средних цен на внутренние авиаперелеты в России в январе и феврале 2024 года. В январе цены взлетели на 33,9% год к году, в феврале - на 42%, достигнув отметки в 7244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Уточняется, что по сравнению с январем средние цены на перелеты в экономклассе в феврале выросли на 12,7%. Это стало самым существенным ростом цен в феврале как минимум с 2008 года. В феврале 2023 года авиабилеты подорожали к январю того же года на 6,2%.

"Яндекс Путешествия" подтверждают подобную тенденцию. Согласно их данным, в январе стоимость перелета туда и обратно увеличилась на 32% по сравнению с январем 2023 года и составила 11,6 тыс. руб., в феврале - на 42%, до 12,77 тыс. руб. В марте 2024 года цены на билеты уже на 50% превышают прошлогодние цены.