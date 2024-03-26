Брокеры принимают заявки на выкуп заблокированных активов россиян

В их числе «БКС Мир инвестиций», ФГ «Финам» и «ВТБ Мои Инвестиции». Об этом пишут «Известия».

«Мы запустили сегодня прием заявок по тем инструментам, по которым организатор торгов определил цены, это около 3,7 тыс. ценных бумаг. Технически на нашей стороне отслеживается сумма заявок по клиенту. Так, заявку более чем на 100 тыс. рублей система не даст выставить, также, как и несколько заявок, сумма которых будет превышать 100 тыс. рублей», — рассказал руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

В то же время в пресс-службе ФГ «Финам» сообщили, что пока заявок поступило относительно небольшое количество. Однако в финансовой группе ожидают, что их число будет расти.

В ВТБ рассказали, что клиенты могут подать заявку на участие в выкупе в мобильном приложении и веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции» или по телефону.

Ранее эксперты рассказали SIA.RU и Газете Дело, как спастись от инфляции. Изолированный от внешнего мира российский рынок больше полугода не может преодолеть боковой тренд: индекс Московской биржи зажат в диапазоне 3000-3300 пунктов. Ставка Центробанка по-прежнему высока и вряд ли пойдет вниз раньше лета 2024 года. Что делать инвесторам? На какие инструменты обратить внимание и какую стратегию предпочесть? Стоит ли ждать заметного движения на рынке акций и облигаций и что может послужить драйвером этого процесса? Своими мнениями эксперты поделились на круглом столе «Сбережения и инвестиции».