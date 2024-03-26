АТБ повысил позиции в рэнкингах «Эксперт РА» по кредитам для МСБ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило рэнкинги банков, кредитующих малый и средний бизнес, по итогам 2023 года. Азиатско-Тихоокеанский банк поднялся на две строчки, по сравнению с предыдущим исследованием.

АТБ занял 15-е место по величине портфеля кредитов субъектам МСБ и 17-е место по объёму выданных кредитов.

Как сообщает «Эксперт РА», в прошлом году рынок кредитования МСБ продолжил рост. Банки выдали субъектам МСБ кредиты на 15,9 трлн рублей, что на 40% больше, чем за 2022 год. В результате к концу 2023 года портфель кредитов МСБ составил 12,4 трлн рублей, увеличившись на 29% год к году.

Существенное влияние на рынок продолжают оказывать меры государственной поддержки, которые также доступны клиентам АТБ.