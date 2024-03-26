АТБ повысил ставки по вкладам и накопительному счёту

Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентные ставки по ряду депозитов «АТБ.Вклад», «В плюсе» и «АТБ.ВИП.Вклад». Также улучшение условий коснулось накопительного счёта «АТБ. Счёт».

Повышение ставок на 1% произошло для вкладов «АТБ.Вклад», «АТБ.Вклад Онлайн», «АТБ.ВИП.Вклад» без пополнения и снятия на 92, 122, 182 дня. Максимальная ставка достигла 15,8% годовых. Новая ставка по «АТБ.ВИП.Вклад» с пополнением и снятием на 92 дня – 15,4%.

На 1% повысилась ставка по вкладу «В плюсе» на срок 182 дня и составила 17% в первые 90 дней после оформления. Начиная с 91 дня будет действовать ставка 14%. Сумма открытия – от 50 000 рублей с возможностью пополнения в первые 90 дней. Оформить вклад «В плюсе» можно в отделениях банка.

Кроме этого, по накопительному счету «АТБ.Счёт», открытому с 20 февраля 2024 года, ставка увеличилась до 13% на средний остаток. Он рассчитывается путём сложения ежедневных входящих остатков денежных средств на счёте на начало каждого дня в течение календарного месяца и деления этой суммы на количество дней в текущем месяце.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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