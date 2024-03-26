Альфа-Банк спишет все задолженности по кредитам пострадавших в Крокусе и их семей

Альфа-Банк спишет все задолженности по кредитам и кредитным картам своих клиентов, пострадавших 22 марта в Крокус Сити Холле.

– Банк следит за официальными публикациями списков пострадавших, проверяет их и их ближайших родственников и полностью списывает задолженности по кредитам и кредитным картам в Альфа-Банке, – говорится в сообщении банка.

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