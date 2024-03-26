Депутаты Иркутской области поддержали предложение губернатора о повышении единовременной выплаты добровольцам СВО

Так, выплаты военнослужащим в регионе стали самыми большими в Сибири. Об этом рассказали в Telegram-канале правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Инициатива Игоря Кобзева касается увеличения размера единовременной денежной выплаты с 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. для участников специальной военной операции, заключивших контракт для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и направленных через военный комиссариат Иркутской области или пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области.

Размер выплаты является самым высоким в Сибирском Федеральном круге. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае, в Томской области, в Якутии – 300 тысяч рублей.

«Уже по доброй традиции мы встречаемся с депутатами Законодательного Собрания фракции «Единая Россия». Я предложил рассмотреть ряд дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Вижу, что коллеги депутаты понимают, что это важная миссия для всех нас. И федеральное законодательство, и региональное законодательство, и инициативы граждан реализуются в рамках совместной работы. Уверен, что депутатский корпус и члены правительства региона во взаимопонимании будут решать все вопросы», – отметил губернатор Игорь Кобзев.