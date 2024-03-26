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Альфа-Банк создал первый банкомат с медиапанелями

Альфа-Банк создал первый банкомат с медиапанелями. Над разработкой работала команда маркетологов, промышленных дизайнеров, продактов и инженеров банка — впервые в дизайне банкоматов предусмотрены новые диджитал-элементы, которые работают как дополнительная информационная поверхность. Кроме того, они выполняют навигационную функцию, помогая клиентам проще находить банкоматы в городской среде.

Новые банкоматы уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре. До конца года планируется установить более тысячи таких устройств по всей стране. Это не первый инновационный формат банкоматов, который разработал банк.

Ранее Альфа-Банк запустил первый в России прозрачный банкомат — в нем видны кулеры, печать чека, охлаждающая жидкость и другие детали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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