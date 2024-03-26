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Дальневосточный банк – в ТОП-10 лучших семейных ипотек России в марте 2024

Финансовое учреждение вошло в ТОП-10 лучших семейных ипотек России по итогам марта 2024г. по версии финансового маркетплейса Выберу.ру. Аналитики ресурса рассмотрели программы семейной ипотеки всех банков страны, проанализировали параметры продуктов и составили список наиболее выгодных заемщикам вариантов.

«Помимо программы семейной ипотеки мы реализуем и прочие субсидированные программы: Дальневосточную и Арктическую, Льготную и IT-ипотеку. Как региональный банк, мы формируем свои продукты так, чтобы они закрывали максимум потребностей клиентов», - прокомментировала Ольга Шевченко, начальник кредитного департамента АО «Дальневосточный банк».

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При ранжировании продуктов в расчёт бралась не только процентная ставка по договору. Весомыми переменными также являлись размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Помимо этого, учитывались такие факторы как:

  •  сумма кредита и срок, на который оформляется ипотека;
  •  размер дисконтирования к базовой ставке госпрограммы;
  • условия страхования недвижимости;
  •  скидки и дисконты, влияющие на понижение процентной ставки – опция снижения ставки, возможность оформления онлайн;
  • наличие единовременных комиссий и их количество;
  • преимущества для зарплатных клиентов, медицинских работников и бюджетников;
  • значимость банка на финансовом рынке.

Справка: «Выберу.ру» – сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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