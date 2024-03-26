Ингосстрах Банк предложил дополнительный доход по вкладам – в подписке «Инго Плюс»

С 1 апреля 2024 владельцы карт «Ингосстрах Бонус» смогут получать дополнительный доход по вкладам, размещенным в Ингосстрах Банке, при выполнении условия по тратам и подключении подписки «Инго Плюс».

Для выплаты достаточно иметь активную подписку «Инго Плюс», а размер начислений зависит от суммы вкладов и расходов по карте:

- 0,5% годовых от суммы вкладов до 1 000 000₽ при покупках по карте от 30 000 до 75 000₽ в месяц;

- 1% годовых от суммы вкладов до 2 000 000₽ при покупках по карте свыше 75 000₽ в месяц.

Дополнительный процентный доход выплачивается ингорублями на бонусный счет программы «Ингосстрах Бонус». Выплата производится не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным, в котором были выполнены условия о сумме покупок и действовала подписка «Инго Плюс». При этом достаточно, чтобы подписка была активна на любую дату отчетного месяца.



– 1 ингорубль приравнивается к 1₽ на покупки у партнеров. Подробнее об условиях начисления ингорублей, способах их списания, имеющихся ограничениях смотрите в Правилах программы «Ингосстрах Бонус». Если вы еще не получаете ингорубли за покупки и вклады, самое время выбрать карту «Ингосстрах Бонус», – говорится в сообщении банка.