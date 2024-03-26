Альфа-Банк получил четыре награды от Ассоциации факторинговых компаний по итогам 2023 года

Альфа-Банк победил в номинациях: «Лидер по портфелю факторинга МСП», «Лидер по портфелю SCF (агентский факторинг)», «Лидер по объему портфеля» и «Лидер по динамике роста числа клиентов».

В 2023 году банк привлёк на 81% больше новых клиентов, чем годом ранее. Каждая десятая компания в России, использующая факторинг, обслуживается в Альфа-Банке. Совокупный портфель по факторингу по итогам 2023 года составил 363 млрд рублей. Из них 147 млрд рублей приходится на агентский факторинг — 93 тысячи поставщиков получили финансирование. Это самое большое на рынке число получателей платежей.

Клиенты отмечают доступность, высокую скорость онбординга и принятия решения по лимиту.

«Для нас важно, что Ассоциация факторинговых компаний высоко оценила наши усилия в продвижении факторинговых решений в 2023 году. Мы приложим все усилия, чтобы и в дальнейшем достигать высоких результатов. У нас большие планы на этот год: мы продолжим упрощать клиентский путь, внедрять инновационные цифровые решения и предлагать клиентам эффективные инструменты для поддержи и развития бизнеса, вне зависимости от масштаба их деятельности», — поделился Павел Шишов, управляющий директор по факторингу в Альфа-Банке.