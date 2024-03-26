Дальневосточный банк – в ТОП-50 лучших сайтов финансовых учреждений

Сайт Дальневосточного банка вошел в ТОП-50 лучших среди ресурсов кредитных организаций в начале 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс Brobank. Исследование охватило 150 крупнейших кредитных организаций России. При составлении рейтинга аналитики ресурса опирались на индекс качества (ИКС) поисковой системы Яндекс. Параметр рассчитан по пяти основным показателям:

· вовлеченность аудитории в публикуемые сведения;

· точность и полнота информации, которая представлена на ресурсе;

· функционал и удобство использования сайта;

· востребованность — посещаемость;

· цитирование сторонними ресурсами.

«Сайт банка сейчас – не просто представительство структуры в сети Интернет, прежде всего – это инструмент продаж, который должен быть простым, удобным и информативным. Кроме того, это ещё и его витрина, визитная карточка, с помощью которой банк презентует себя клиенту. Естественно, мы уделяем много внимания тому, чтобы наш сайт соответствовал клиентским запросам и ведём непрерывную работу по его усовершенствованию», - добавил Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».

Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Входит в ТОП-3 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Банки».