Эксперт Ра: Примсоцбанк - в ТОП-10 крупнейших банков, кредитующих МСБ

Примсоцбанк вошёл в ТОП-10 крупнейших банков, кредитующих МСБ по итогам 2023 года, сообщает рейтинговое агентство «Эксперт Ра».

Так, банк занял 10 место в рэнкинге по портфелю кредитов субъектам МСБ с темпом прироста 7,5% за 2023-2022 гг. В рэнкинге банков по объему выданных за 2023 год кредитов субъектам МСБ банк занял 9 место с темпом прироста объема выдач кредитов 17,5%.



Как отмечают специалисты «Эксперт Ра», в прошлом году рынок кредитования малого и среднего бизнеса продолжил рост: субъектам МСБ было выдано кредитов на сумму 15,9 трлн руб., что на 40% больше, чем за 2022 год, в результате чего портфель кредитов МСБ к концу 2023-го составил 12,4 трлн руб. (+29% за год).



В то же время к концу 2023 года объем просроченной задолженности малого и среднего бизнеса на балансах банков достиг 620 млрд руб., увеличившись за год на 15%, что является самым высоким темпом прироста с 2017 года. При этом, на фоне опережающего роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности упала за год на 0,6 п.п. до 5%, а внутри года достигала даже 4,8%, что стало самым низким уровнем с 2010 года.