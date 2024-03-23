ПСБ спишет задолженности по всем кредитам пострадавших в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холл".
Банк приносит глубокие соболезнования пострадавшим и их близким.
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26 марта 2024
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Новости
ПСБ спишет все кредиты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холл»
ПСБ спишет задолженности по всем кредитам пострадавших в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холл".
Банк приносит глубокие соболезнования пострадавшим и их близким.
Читайте также:
26 марта 2024
/ Сибирское Информационное Агентство /
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