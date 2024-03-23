Новости

ПСБ спишет все кредиты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холл»

ПСБ спишет задолженности по всем кредитам пострадавших в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холл".

Банк приносит глубокие соболезнования пострадавшим и их близким.

Читайте также:

Спрос на поездки в Москву сократился
26 марта 2024
Альфа-Банк спишет все задолженности по кредитам пострадавших в Крокусе и их семей
26 марта 2024

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Теракт в Крокус сити холле":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

Теракт в Крокус сити холле
Более 360 млн рублей собрано за выходные на благотворительный счёт Сбера
Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Crocus City Hall в упрощенном порядке
Вооруженная охрана может появиться в российских ТЦ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес