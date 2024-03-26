Сотрудники ВТБ в Иркутске поддержали донорское движение

Коллектив ВТБ в Иркутске принял участие в акции "Я - донор". Это не первая акция, сотрудники принимают участие в донорском движении с 2011 года.

В этот раз 17 сотрудников сдали почти 7 литров крови во временном пункте, развернутом прямо на территории банка. Полученный материал может помочь врачам спасти жизни тех, кто в этом нуждается.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области - вице-президент банка отметила: "Мы сотрудничаем с Иркутской станцией переливания крови уже несколько лет. Каждый год в акциях принимают участие новички, но среди наших сотрудников есть доноры с 15-летним стажем. Я сама впервые сдала кровь 10 лет назад и вместе с коллегами регулярно участвую в акциях. Сотрудники с редкой группой крови в критических ситуациях по звонку медиков едут на станцию переливания крови, откликаясь на чью-то беду. Понимание того, что ты делаешь то, что может спасти жизнь - огромный стимул для участия в таких акциях и возможность почувствовать себя частью дружного коллектива с большим сердцем".

"С ВТБ нас связывает долговременное партнерство. В банке всегда хорошо откликаются на такие акции. Участие каждого имеет большое значение: в среднем три донации помогают одному пациенту. На лето мы планируем еще две акции с банком. Это всегда событие и для нас, и для сотрудников", - рассказала руководитель бригады Иркутской станции переливания крови Ольга Стрекаловская.