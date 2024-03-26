Альфа-Банк признан «Банком года» по версии Банки.ру

Альфа-Банк победил в главных номинациях премии Банки.ру по итогам 2023 года. В их числе — награда «Банк года» за впечатляющий рост и технологическое лидерство по мнению десятков экспертов и финансовых аналитиков. Кроме того, Альфа-Банк стал лидером Народного рейтинга банков – победу принесли голоса сотен тысяч пользователей Банки.ру.

«Это признание — еще одно подтверждение лидирующих позиций Альфа-Банка. Сегодня мы самый успешный частный банк в России, сочетающий лучший цифровой и лучший физический клиентский опыт. За последний год число клиентов, которые доверяют Альфа-Банку, выросло ещё на 4 млн человек. С ростом бизнеса также выросла и наша ответственность за клиентский сервис. Как и обещали, мы провели экспансию новейших Phygital-отделений, выйдя в сотни небольших городов. Активно развиваем решения для предпринимателей, предложив им сервис под ключ, аналогов которому нет не только в России, но и в мире. Мы строим лучшую компанию в стране благодаря слаженной работе всей команды, но главное — благодаря тому, что клиенты нас выбирают», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Альфа-Карта победила в номинации «Дебетовая карта года». При выборе победителя оценивались условия обслуживания, отсутствие комиссий, удобство оформления и доставки карты, наличие платежных стикеров и Pay-сервисов, программа лояльности. В 2023 году банк не только отменил комиссии за платежи и переводы, но и предложил клиентам повышенный кэшбэк в любимых категориях. Ежегодная премия Банки.ру присуждается за востребованные и выгодные финансовые решения, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.