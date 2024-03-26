Бизнес-ассистент ПСБ признан лучшим дистанционным сервисом взаимодействия с клиентами

ПСБ стал лауреатом ежегодного конкурса профессионального мастерства "CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура", победив в номинации "Лучшее применение технологий искусственного интеллекта", где представил первый в России чат-банк для бизнеса, работающий на основе нейронных сетей и машинного обучения.

Виртуальный ассистент для бизнеса "Катюша", интегрированный во все каналы коммуникации, решает не только консультационные задачи, но также позволяет проводить платежные операции в мессенджере, что делает его полноценной альтернативой мобильному банку, так как дает возможность решать рабочие задачи, оставаясь в привычном канале общения.

В чат-банке предприниматели могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи - по QR-коду, фото, шаблону, из истории операций или создавая платеж самостоятельно, а также выставлять счета контрагентам. Бизнес-ассистент, доступный клиентам круглосуточно, может также проконсультировать по условиям тарифов, по кредитам и бизнес-картам, сообщить адрес ближайшего офиса или банкомата, дать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком. При этом, клиент может общаться с "Катюшей" как в текстовом, так и в голосом формате. Продолжая изучать возможности искусственного интеллекта, ПСБ также во всех текстовых каналах коммуникации запустил сервис общения с нейросетью GPT на темы, выходящие за рамки банковских услуг, например, как написать маркетинговый текст или когда платить налоги.

"Динамичное развитие технологий искусственного интеллекта мотивирует нас на изучение новых подходов к взаимодействию с клиентами. Благодаря использованию возможностей нейронных сетей и перспективных технологических разработок, ПСБ успешно реализовал амбициозную задачу по запуску консультационного и платежного инструмента как в привычных, так и в альтернативных каналах общения с клиентами-предпринимателями. Высокая оценка наших инновационных идей профессиональным сообществом дает нам дополнительный стимул для поиска решений, которые смогут вывести клиентский путь на абсолютно новый уровень работы с банковскими сервисами", - сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

CСGuru Awards/Хрустальная Гарнитура - награда, учрежденная в 2005 году, вручается ежегодно и отражает признание профессиональным сообществом высокого уровня зрелости и развития, подтверждает высокие достижения участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров.