НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Солид Банк» на уровне «ВВ-|ru|»

Национальное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «Солид Банк» на уровне «ВВ-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».

Эксперты отметили, что подтверждение кредитного рейтинга на уровне «ВВ-|ru|» обусловлено:

· высокими показателями диверсификации по работающим активам и внешним источникам фондирования: по состоянию на 01.01.2024 г. индекс HHI по работающим активам снизился до 34,6% (за счет существенного роста остатков на счетах НОСТРО, а также вложений в ценные бумаги). Индекс диверсификации внешних источников фондирования на эту же дату составил 26,9%. Динамика ресурсной базы положительная, за последние 12 месяцев выросла на 17,8%, в основном за счет привлечения остатков на счета ЛОРО банков-нерезидентов; остатков на текущие счета юридических лиц и ИП; депозитов резидентов физических и юридических лиц;

· умеренной позицией по ликвидности: объем ликвидных активов за последние 12 месяцев вырос на 80,9% (в основном за счет роста остатков на счетах НОСТРО банков-нерезидентов) и составляет 24,6% активов-нетто, они представлены денежными средствами и их эквивалентами, остатками на корреспондентском счете и депозитами в Банке России, остатками на счетах НОСТРО и размещенными МБК. У Банка достаточный объем ликвидности для выполнения законодательных нормативов, установленных Банком России, Н2=63,71% Н3=94,52%, Н4=62,82%. Показатель стресс-ликвидности оценивается как умеренный (вырос объем активов сроком до 7 дней и их доля по отношению к обязательствам);

· высоким показателем рентабельности: значение ROE по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 15,6%, что является хорошим показателем для КО данного масштаба. Заметный рост прибыли до формирования резервов за 2023 год обусловлен ростом процентных доходов, а также существенным ростом доходов от операций с иностранной валютой. Рассчитанный по РСБУ показатель чистой процентной маржи, находится на среднем уровне и за 2023 г. составил 6,52%.

АО «Солид Банк» – универсальный коммерческий банк, основным регионом присутствия которого является территория Дальневосточного федерального округа, на сегодняшний день Банк представлен в 10 субъектах Российской Федерации. Приоритетным направлением деятельности Банка является кредитование и комплексное обслуживание юридических и физических лиц (в т.ч. РКО, ВЭД), преимущественно МСП, также Банк выдает банковские гарантии, реализует инвестиционные и страховые продукты партнерской сети, проводит валютно-обменные операций, банкнотные сделки и развивает корреспондентские отношения с банками. Базовым источником ресурсной базы КО, формирующим основу для развития кредитования, являются вклады населения, также Банк активно привлекает ресурсы от ЮЛ, как резидентов, так и нерезидентов.

Активы-нетто по состоянию на 01.01.2024 г. составляют 14,99 млрд руб., капитал – 2,45 млрд руб., прибыль за 2023 г. достигла 0,35 млрд руб.

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), Дальневосточной торгово-промышленной палаты, СРО «Ассоциация участников фондового рынка», фондовой секции ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», валютной секции ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», Российско-Китайского финансового совета, Московской международной валютной ассоциации, Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края».