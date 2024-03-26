Альфа-Банк и МФТИ открыли третий набор в магистратуру

Альфа-Банк и Московский физико-технический институт (МФТИ) вновь открывают приём студентов на бесплатное обучение на совместную программу Data Science.

Эксперты Альфа-Банка и преподаватели МФТИ научат решать финтех-задачи с помощью Machine Learning и Deep Learning, анализировать модели с помощью алгоритмов Python. По окончании магистратуры банк выдаст диплом государственного образца от МФТИ.

Подать заявку на поступление могут студенты 4 курсов, а также выпускники вузов 2019–2024 годов. Заявки принимаются до 7 апреля включительно.

«Альфа-Банк ценит и поддерживает талантливых студентов в их профессиональном росте. По опыту прошлых наборов 60% магистрантов получают оффер к нам стажировку. Лучших мы берём в команду», – отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.