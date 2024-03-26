Высокие ставки обеспечат прирост рынка рублевых сбережений на 2 трлн

Стабильная денежно-кредитная политика сохраняет высокий уровень ставок на рынке сбережений, клиенты продолжают фиксировать максимальную доходность на срочных вкладах – в основном, на сроки от 3 до 6 месяцев. По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в марте вырастет на 500 млрд рублей. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Как и прогнозировалось, Центробанк вновь на своем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор продолжает следовать своей цели по снижению уровня инфляции до целевого значения 4%, и текущий уровень «ключа» является для этого оптимальным. Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект – существенно увеличилась сберегательная активность. В четвертом квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет.

По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия – его объем может увеличиться почти на 2 трлн с начала года. На это будут влиять по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. В целом в 2024 году ожидается рост рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%. ВТБ традиционно намерен расти быстрее других игроков, банк планирует нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%. По мере замедления инфляции ключевая ставка будет снижаться, за этим последует и корректировка ставок по вкладам в национальной валюте.

В конце первого полугодия Банк России может перейти к смягчению монетарной политики. На этом фоне фокус клиентов может сместиться на депозиты в юанях, по которым банки активно повышают ставки. По итогам 2023 года объем средств физлиц в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян. Сейчас в ВТБ портфель китайской валюты составляет 13,6 млрд юаней. Учитывая текущую динамику спроса, по итогам года совокупная доля рублей и юаней в портфеле сбережений ВТБ может практически удвоиться.