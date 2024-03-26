70% офисов компании приобретают «под себя»

Девелоперская компания Dominanta составила портрет покупателя офисных помещений в 2024 году. На основании статистики компании, основной спрос сместился на лоты до 100 кв. м, а по итогам первых трех месяцев продаж БЦ QOOB 90% клиентов воспользовались рассрочкой. При этом около 70% сделок пришлось на конечных потребителей.

Согласно данным компании, в IV квартале 2023 года, когда состоялся старт продаж бизнес-центра класса «А» QOOB, структура спроса была не такой выраженной – клиенты интересовались лотами от 50 кв. м до целого этажа, но в январе-феврале 2024 года тенденция изменилась – стали востребованы офисы до 100 кв. м. Основной объем – до 70% – пришелся на компании, приобретающие офисные помещения под свой бизнес. Остальной спрос закрыли инвесторы, заинтересованные в долгосрочных вложениях с целью последующей сдачи в аренду.

Что касается профиля компаний, которые сейчас приобретают офисы, то здесь нет явного лидера. Под развитие своего бизнеса ищут помещения представители производства, IT-индустрии, консалтинга, транспортного сектора, торговли, проектных бюро и т.д. На основе данных по продажам в БЦ QOOB, средний возраст покупателей – от 35 до 45 лет, а соотношение клиентов мужского и женского пола составляет 50/50.

Срок принятия решения о покупке зависит от бюджета сделки – для лотов до 150 кв. м от первого обращения в офис продаж до заключения договора часто проходит всего 2-3 недели, а когда новую штаб-квартиру ищет крупная компания, то поиски могут занимать годы.