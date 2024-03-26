Ледовая переправа на Ольхон закрыта

Решение приняли ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и надзорные органы.

Причина– разрушение льда. Структура льда по всей длине переправы нарушена талой водой, есть проталины и промоины. Со стороны местности Куркут вдоль берега образовались трещины. Выезд на лед опасен. Это может привести к провалу машин под лед, травмированию или гибели водителя и пассажиров.

23 марта ледовую переправу закрыли частично: по ней могли проехать только те, кто выезжал с острова.

Ледовая дорога является частью автодороги регионального значения Иркутск – Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Зимой это единственный безопасный способ попасть на остров. Создание и содержание дороги ведут за счет средств Дорожного фонда Иркутской области. В этом году дорогу открыли 9 февраля: оборудовали две полосы движения, каждая шириной 20 метров, установили ограничительные вешки, дорожные знаки: максимально-разрешенная масса транспорта, скоростной режим. Специалисты ежедневно следят за состоянием трассы, толщиной и структурой льда.