9,71 тыс. рублей – средний размер микрозайма в феврале

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,71 тыс. рублей, немного увеличившись (на 1,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в январе 2024 года – 9,57 тыс. руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в феврале 2024 года вырос более значительно – на 10,3% (в феврале 2023 года – 8,80 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в феврале 2024 года зафиксирован в:

Москве (11,66 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,72 тыс. руб.),

Московской обл. (10,53 тыс. руб.),

Краснодарском крае (10,21 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,19 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма в феврале 2024 года продемонстрировали:

Краснодарский край (+4,7%),

Республика Башкортостан (+3,4%),

Воронежская обл. (+3,2%),

Ростовская обл. (+2,6%),

Челябинская обл. (+2,4%).

В то же время в ряде регионов размер среднего чека «займа до зарплаты» за месяц, напротив, снизился, в том числе, в:

Тюменской обл. (-1,2%),

Республике Татарстан (-0,9%),

Ставропольском крае (-0,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 1,0% и 0,2% соответственно.

«В начале года средний чек микрозайма немного вырос, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, последние 8 месяцев его значение находится на достаточно стабильном уровне – 9,4–9,7 тысяч рублей. Во многом такая умеренная динамика данного показателя связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации готовы предоставлять более значительные суммы».