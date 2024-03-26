Собственники скота из Иркутской области получают компенсации за изъятый скот с узелковым дерматитом

Это фермеры в Черемховском, Иркутском и Усольском районах, а также в Ангарском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Всего из четырех муниципалитетов поступило 23 заявки на выплаты. Общий объем компенсаций составил 380,7 млн рублей.

Они произведены по среднерыночной стоимости животных в «живом весе»: 196,50 руб. за один килограмм живого веса крупного рогатого скота; 207,90 руб. за один килограмм живого веса мелкого рогатого скота (овцы, козы); 175,20 руб. за один килограмм живого веса свиней.

Рассмотрение заявлений на предмет размера выплат (отказов в выплате) осуществлялся на основе заключений, выданных территориальным управлением Россельхознадзора, согласно действующим нормам федерального законодательства. На данный момент принято еще 13 заявлений на компенсации из Осинского района, где очаг заболевания был выявлен позже. Служба ветеринарии Приангарья для принятия решений отправила запросы в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Ранее стало известно, что молочные фермы Иркутской области понесли более 1 млрд рублей убытков из-за заболевания у коров. Об этом Сибирскому информационному агентству сообщил председатель агропромышленного союза Иркутской области, председатель совета директоров ООО «Иркутский масложиркомбинат» (входит в структуру Группы компаний «Янта») Дмитрий Баймашев. Вопрос убытков и компенсации обсуждался на общественном совете при Законодательном собрании региона 25 марта.