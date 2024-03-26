Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн, ведущим учет в онлайн-бухгалтерии «Моё дело», теперь доступна интеграция автоматического получения выписок из интернет-банка в сервис «Моё дело»* и отправка платежных поручений из «Моё дело» в интернет-банк.
Интеграция позволяет пользователям** автоматизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.
Операции, банковские выписки с автозагрузкой в систему учета, оплата платежек — и все это из одного окна, в том числе:
- Обмен электронными документами с банком
- Проведение платежей
- Загрузка выписки операций по расчетному счету прямо в систему учета
- Отражение в учете, на основании выписки, операций по поступлениям и платежам, которые автоматически формируют в учете необходимые бухгалтерские проводки
- Из банковских выписок информация по движению денег попадает во все регистры и отчеты: КУДИР, декларацию по УСН, годовую оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность.
Пользователям «Моё дело», не являющимся клиентами Уралсиба, банк предлагает специальные условия по открытию расчетного счета в рамках акции «Выгодное начало»**.
Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.