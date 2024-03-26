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Кредитка 0% от Своего Банка — в топ-3 кредитных карт весны

Финансовый портал Bankiros.ru подготовил рейтинг выгодных кредитных карт российских банков весны 2024 года. Кредитка 0% от Своего Банка с бесплатным пополнением и снятием наличных в любых банкоматах заняла третье место. 

Кредитка 0% получила высокие оценки аналитиков в таких критериях, как продолжительность льготного периода и лимит кредитования, сумма минимального платежа и скорость рассмотрения заявки. Кредитная карта от Своего Банка с грейс-периодом до 36 месяцев и 20 дней и лимитом до 300 000 рублей позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!». 

Для оформления Кредитки 0% необходимо заполнить онлайн-заявку в мобильном приложении или на сайте банка. Свой Банк примет решение в течение пары минут и доставит карту бесплатно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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