Тротуары, парковки, газон: в Иркутске стартует пятый этап благоустройства Иерусалимской горы

В Иркутске стартует пятый этап благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». В этому году планируют обустроить парковочные места, тротуары и дорожки. Для маломобильных граждан оборудуют двускатный пандус и уложат тактильную плитку, сообщает пресс-служба мэрии.

В историко-мемориальном комплексе сохранят существующее озеленение, дополнительно высадят рябины и луговой газон. Кроме того, запланированы работы по монтажу 36 светодиодных светильников. Также установят гранитные информационные стенды.

Напомним, масштабное обновление общественного пространства началось в 2017 году с реконструкции Иерусалимской лестницы. С 2018 года поэтапно проводились работы по национальному проекту «Жилье и городская среда». За это время на территории историко-мемориального комплекса обустроили пешеходные дорожки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, расширили входную площадь, установили 12 гранитных информационных стендов, скамейки и урны, создали аллею памяти об иркутянах разного вероисповедания, провели ремонт ограждения по всему периметру.