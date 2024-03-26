В Иркутске планируют начать капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной

Проект производства работ по капитальному ремонту путепровода на станции Батарейной прошел все необходимые согласования. Об этом на оперативном совещании у вице-мэра города Андрея Южакова сообщил руководитель подрядной организации – МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.

– До конца марта также планируем получить наряд-допуск на производство работ. Сейчас ведем согласование с ОАО «РЖД» по технологическим «окнам» и техническому надзору с их стороны. Как только получим всю необходимую документацию, сможем выйти на объект, – рассказал Андрей Пономарев.

На территорию строительного городка уже завозят вагончики. Вокруг площадки установлен забор, выставлена охрана. Параллельно продолжается определение поставщиков и закупка материалов. Идет процесс согласования договоров с субподрядными организациями для выполнения специализированных работ – переноса сетей связей, коммуникаций, контактной сети, сообщает пресс-служба мэрии.