Иркутская область заняла второе место в Сибири по показателям цифровой трансформации

Для региона целевое значение показателя «цифровая зрелость» по пяти отраслям («Общественный транспорт», «Образование», «Здравоохранение», «Государственное управление», «Городское хозяйство и строительство») установлено на уровне 72%, при этом фактически оно составило 85,4%, превысив среднероссийское.

По итогам 2023 года значение показателя «цифровая зрелость» отрасли «Государственное управление» достигло 86,7%, что выше уровня 2022 года на 15,7%. При расчетах значений учитывают девять индикаторов. Среди них – доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных услуг.

Число жителей Иркутской области, зарегистрированных на портале Госуслуг, неуклонно растет. В 2023 году по сравнению с 2022-м их число увеличилось на 6,3% и составило 1 млн 760 тысяч. Доля пользующихся сервисами портала возросла с 60,36% в 2022 году до 73,22% в 2023. Этому, в том числе, способствовало появление новых услуг по записи в первый класс, в техникумы и колледжи и других.

Региональный перечень массовых социально значимых услуг уже включает 94 пункта. Показатель по их выводу на портал в Иркутской области выполнен на 100%.

Общее значение по показателям цифровой трансформации по результатам 2023 года в Приангарье составило 39,54 балла или 72,55% от максимально возможного, что соответствует 2 месту среди регионов Сибирского федерального округа.

На заседании особое внимание было уделено вопросам цифровизации сферы здравоохранения. Здесь по итогам 2023 года достигнут показатель в 97,8% при плановом стопроцентном к 2030-му. Доля дистанционных записей на прием к врачу составила 66,3%, цель-2030 –70%. Доля пользователей Госуслуг, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Мое здоровье» достигла 88,2%, цель-2030 –100%.