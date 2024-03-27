Режим повышенной готовности введен в Иркутской области с 26 по 28 марта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ в связи с ухудшением погодных условий. Об этом рассказали в ГУ МЧС Приангарья.

27 марта в течение ночи усиление ветра отмечалось местами по области: в центральных, западных и южных районах до 20 м/с (Иркутский, Черемховский районы – 20 м/с, Усть-Кутский, Качугский районы – 15 м/с), на акватории озера Байкал – до 28 м/с. В регионе местами прошли умеренные осадки в виде мокрого снега и снега.

Сегодня днем по области местами ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, ночью в западных, центральных, верхнеленских и южных районах порывы 21-26 м/с, сильный снег, метели. На Байкале местами – западный, северо-западный ветер 30-35 м/с.