Новости

Снижение ставок не остановит бум IPO

Планы эмитентов определит аппетит инвесторов. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов фондового рынка.

Текущий бум IPO не является следствием высоких ставок на российском долговом рынке, а надвигающийся переход ЦБ к смягчению кредитной политики ему не угрожает, отмечают аналитики «Эксперт РА» в обзоре рынка первичных размещений. Другие опрошенные РБК эксперты тоже считают, что IPO не стало альтернативой долговому финансированию и даже при высоких ставках акционерный капитал получается более дорогим для эмитентов.

«Вектор развития ситуации в 2024 году не выглядит однозначно, так как рынок ожидает снижения ключевой ставки, и часть компаний, планирующих проведение IPO, может вернуться на облигационный рынок. С другой стороны, тренд на проведение первичных размещений только набирает обороты, аппетит инвесторов усиливается», – говорится в обзоре «Эксперт РА».

Ранее эксперты на круглом столе «Сбережения и инвестиции», организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело, рассказали о том, что заметным явлением на российском рынке стал бум IPO. Они ожидают до 40 новых размещений в течение 2024 года. Активность эмитентов подстегивают невозможность привлечь иностранный долговой капитал и дороговизна банковских кредитов.

Директор ООО «Центум» Сергей Малых считает, что выход на биржу новых компаний – это однозначно хороший знак. Особенно в ситуации, когда инструментов, доступных российскому инвестору, осталось не так много.

– Однако нужно быть очень внимательным к новым эмитентам, не имеющим еще рыночной оценки, и понимать, что далеко не во всех первичных размещениях надо участвовать. Я рекомендую обращать внимание на то, куда идут привлекаемые деньги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Российский Мишлен: какие иркутские рестораны попали в рейтинг Wheretoeat-2024?
Ледовая переправа на Ольхон закрыта
Где в России туристы проведут майские праздники?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес