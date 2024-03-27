Мировой пенсионный кризис предрекает крупнейший инвестфонда BlackRock

Риск в увеличивающейся продолжительности жизни. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание The Telegraph.

«Никто не должен работать дольше, чем он хочет. Но я действительно думаю, что это немного безумно, что наша основная идея о правильном возрасте выхода на пенсию – 65 лет – берет свое начало со времен Османской империи», – рассказал глава инвестфонда BlackRock Ларри Финк.

Он задался вопросом, каким должен быть средний пенсионный возраст, если люди регулярно доживают до 90 лет. Он призвал начать дискуссию по этой теме, поскольку население мира стремительно «стареет», но пенсионные выплаты могут уменьшиться.

«Ребенок, родившийся в 2021 году, вероятнее всего, проживет в среднем почти на 25 лет больше, чем человек 1950 года рождения. При этом женщины по продолжительности жизни опередят мужчин в среднем на пять лет», – ожидают в ООН.

Ранее стало известно, что 25% иркутян мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, так как не видит жизни без работы – таковых 17%. Каждый седьмой, или 16%, посвятит высвободившееся время даче. Кроме того, 12% горожан планируют уделять время спорту. 7% рассчитывают, что на пенсии им удастся отдохнуть, 6% намереваются помогать воспитывать внуков.

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей работа, у женщин – путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам – женщины.